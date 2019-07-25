Общество

Поэты из Башкортостана приехали в Псковскую область на встречу с заключенными

В клубе исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области состоялся литературный вечер, посвященный Дню освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. На встречу с осужденными приехали поэты республики Башкортостан - Михаил Ковин, Федор Бреднев и Игорь Селиванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону.

«Поэты читали свои произведения, а после поговорили с осужденными о литературных произведениях, посвященных истории и подвигам героев Великой Отечественной войны. Спрашивали у слушателей, что они знают об истории военных лет и освобождения Себежского района и в целом Псковской области.

Многие участники высказывали пожелания о проведении подобных мероприятий как можно чаще, отмечая что культурные мероприятия отвлекают от окружающей обстановки и дают правильную пищу для ума», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.