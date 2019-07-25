Общество

В Пушкинском Заповеднике открылся фестиваль «Псковские жемчужины»

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» торжественно открыли XVIII Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Фото: Пушкинский Заповедник.

В нынешнем году в фестивале участвуют дети и подростки из России и Латвии. Нашу страну представляет талантливая молодежь из Вологодской, Калужской, Псковской, Тверской и Тульской областей, Пермского края и города Санкт-Петербурга. Уже сегодня школьники побывали на экскурсии в Святогорском монастыре. В ближайшие дни их ждут творческие встречи и вечерки, экскурсии по Пушкинскому Заповеднику, очень интересные лекции и необычные мастер-классы (например, мастер-класс по изготовлению традиционного воскового свадебного венка, который для участников фестиваля проведет сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Марина Мариненко).

Уже завтра на фестивале начнутся конкурсные испытания. Защиты творческих и исследовательских работ проведут в зале турбазы «Пушкиногорье», а вот конкурсные фольклорные программы («Долгие песни», «Обрядовые песни и игры») развернутся в пространствах музея-заповедника. Здесь же, в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) пройдет и гала-концерт фестиваля в день его закрытия, 30 июля.

Напомним, что «Псковские жемчужины» в этом году посвящены 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 75-летию с момента освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие проходит при поддержке администрации Псковской области и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Учредитель фестиваля — комитет по образованию Псковской области; организатор и исполнитель — «Дом детства и юношества «Радуга» при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.