Общество

Рабочая встреча Михаила Ведерникова и Виталия Мутко состоялась в Москве

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко состоялась в Москве в пятницу, 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили целый ряд наиболее актуальных для региона вопросов. Один из них касался подготовки к предстоящему отопительному сезону военного городка Остров-3. Михаил Ведерников сообщил, что в настоящее время имущество военного городка готовится к передаче в муниципальную собственность. Глава региона обратил внимание на необходимость реконструкции всех объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, которые находятся в ненормативном состоянии, и в связи с этим попросил вице-премьера оказать содействие в предоставлении региону из федерального бюджета средств, необходимых для ремонта коммуникаций.

В результате обсуждения достигнута договоренность, что прохождение отопительного сезона 2019–2020 годов будет обеспечивать Министерство обороны РФ. Но одновременно с этим начнется процедура передачи имущества на баланс муниципалитета.

По решению Виталия Мутко в преддверии отопительного сезона состоится рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон, на котором будет обсуждаться план дальнейшей работы по передаче имущества военного городка «Остров — 3».

Речь зашла и о перспективах развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Глава региона рассказал, что существует потребность в расширении существующих границ ОЭЗ и для этих целей уже приобретен земельный участок площадью более 80 га — «Моглино — 2». Второе перспективное направление развития — территория, прилегающая к Псковской ГРЭС в Дедовичском районе. Губернатор обратился к Виталию Мутко за содействием в инфраструктурной подготовке указанных промышленных площадок.

В рамках рабочей встречи Михаил Ведерников проинформировал вице-премьера о ходе строительства крупных социальных и спортивных объектов, доложил о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Он также констатировал переход области на проектное финансирование долевого строительства и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов.

В завершение встречи Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил зампреда правительства Виталия Мутко за внимание к Псковской области и поддержку в решении наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития.