Общество

Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» откроется в Чихачевской средней школе

К новому учебному году в Чихаческой средней школе Бежаницкого района откроется центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» . Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, ход ремонтных работ в пятницу, 26 июля, проинспектировали председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и глава муниципалитета Сергей Михеев.

В ближайшее время помещения будут выглядеть в соответствии с утвержденным стилем проекта. На подготовку классов из муниципального бюджета выделено 100 тыс рублей.

На приобретение оборудования для центра из федерального бюджета направлено около 1,6 млн рублей. В одном из классов установят компьютерное оборудование, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности и квадрокоптер. Второе помещение оборудуют симуляторами для занятий ОБЖ, а также обустроят шахматную гостиную. В центре будут проходить учебные и внеклассные занятия.

Александр Седунов отметил, что до начала учебного года еще раз посетит Чихачевскую среднюю школу, чтобы проверить готовность «Точки роста» к работе.

Напомним, в этом году в Псковской области откроется 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 центров «Точка роста». Псковская область продолжает активно участвовать в федеральных проектах, входящих в состав национального проекта «Образование». На 2020 год запланировано открытие еще 116 современных образовательных центров в школах региона.