Общество

В Бежаницкой средней школе отремонтировали спортивный зал

В Бежаницкой средней школе отремонтирован спортивный зал. В пятницу, 26 июля, образовательное учреждение посетил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов и глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Накануне визита состоялась техническая приемка отремонтированного помещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Подрядчик выполнил работы по частичному ремонту кровли над спортзалом, промывке радиаторов отопления и установке на них защитных экранов, прочистке вентиляционных труб. Старые окна были заменены на стеклопакеты, также выполнен косметический ремонт помещения: покраска стен, полов, нанесение разметки. В спортзале появились две новые шведские стенки. Общая стоимость работ составила 900 тыс рублей.

Александр Седунов отметил, что ремонт в помещении сделан качественно. Он поблагодарил за активный контроль над ходом ремонта главу района Сергея Михеева, заместителя руководителя муниципалитета Елену Иванову и директора школы Марину Михайлову.

После осмотра здания учебного учреждения Александр Седунов и Сергей Михеев пообщались с руководителями учебных учреждений района. Темой встречи стала реализация национального проекта «Образование», в рамках которого в Псковской области в ближайшее время откроются современные образовательные центры. Они будут подключены к единой системе «Российская электронная школа». Благодаря этому проекту учителя и ученики получат доступ к комплектам современных научно-методических материалов для занятий.

Напомним, спортзал Бежаницкой средней школы стал одним из двадцати, которые отремонтируют к новому учебному году в образовательных учреждениях Псковской области. На эти цели из консолидированного бюджета будет направлено более 21 млн рублей.