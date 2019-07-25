Общество

Жителям Стругокрасненского района напомнили о пожарной безопасности

26 июля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Стругокрасненского района в населенных пунктах Цапелька,Заполье, Липно в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых» проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В рамках мероприятий особое внимание уделялось уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров и использованию открытого огня, правил нахождения в лесах и местах отдыха, а также правил пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Кроме того, организован подворовый обход, в рамках которого были посещены частные домовладения. При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном.

Также в рамках проведения профилактических мероприятий был посещен детский оздоровительный лагерь «Дружба», где с обслуживающим персоналом проведена беседа и тренировка по эвакуации.