Общество

Власти Пскова поздравили работников торговли с профессиональным праздником

Исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравили работников торговли с профессиональным праздником.

«Ваша деятельность очень востребована среди населения, и от эффективности вашей работы напрямую зависит комфорт и благополучие наших граждан. Отдельные слова благодарности сегодня тем из вас, кто стремится улучшить обслуживание своих клиентов, подарить им больше, чем просто перечень товаров и услуг - улыбку, доброжелательное отношение», - отмечается в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков выражают слова благодарности работникам торговли за внесение посильной лепты в благоустройство города, приведение в порядок подведомственных территорий, также выражают благодарность за подготовку точек торговли к крупнейшему международному событию в Пскове в июне этого года - 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. В поздравлении подчеркивается, что по оценке гостей праздника из России и зарубежья, мероприятие проведено на высоком уровне, в том числе благодаря стараниям и ответственному отношению к поставленным задачам работников торговли.

«От всей души желаем вам успехов в труде, положительных эмоций, новых начинаний и свершений задуманных планов. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», - поздравляют с профессиональным праздником работников торговли власти города.