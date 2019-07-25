Общество

К началу нового учебного года в Пушкиногорском санаторном доме-интернате отремонтируют спортзал

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате проходят приготовления к новому учебному году. Ход работ проверили председатель комитета по образованию Александр Седунов и глава района Александр Баранов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в спортзале учебного заведения проходят ремонтные работы. Подрядчик не отклоняется от графика, работы будут выполнены к началу нового учебного года. Александр Седунов отметил высокие темпы работы подрядной организации.

Также председатель комитета по образованию и глава района осмотрели спортивную игровую площадку рядом с учебным заведением. Она находится в неудовлетворительном состоянии. Александр Седунов отметил, что необходим ремонт площадки и дал поручение подготовить проектно-сметную документацию.

На встрече также присутствовала директор средней школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова. Александр Седунов обсудил с ней возможность участия учебного заведения в грантовых конкурсах, а также реализацию на территории региона федеральных программ, входящих в состав национального проекта «Образование».