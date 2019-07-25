Общество

Спортзал Новоржевской средней школы отремонтируют к новому учебному году

Готовность Новоржевской средней школы к новому учебному году проверил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Вместе с ним во время осмотра учебного учреждения присутствовали заместители главы района Дмитрий Мезенцев и Валентина Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новоржевская средняя школа располагается в двух отдельных зданиях, в одном из которых будет проведен ремонт спортзала. Подрядчик приступит к работам со следующей недели. На ремонт планируется направить около 700 тыс рублей. По контракту рабочие сделают частичную замену кровли, отремонтируют полы и стены помещения. Ожидается, что спортзал будет готов к новому учебному году. По всему зданию также будет заменена проводка. Стоимость электромонтажных работ составит 2,5 млн рублей.

Комиссия во главе с Александром Седуновым также осмотрела спортивный зал во втором здании учебного учреждения. Руководство школы отмечает, что в помещении имеются проблемы с отоплением. Температура в холодное время года в спортзале не поднимается выше 8–11 градусов. «Чтобы понять, в чем причина, на каком этапе происходит теплопотеря, нужно сделать соответствующую экспертизу», — порекомендовал Александр Седунов.

После осмотра здания учебного учреждения Александр Седунов и Сергей Михеев пообщались с руководителями учебных учреждений района. Темой встречи стала реализация национального проекта «Образование», в рамках которого в Псковской области в ближайшее время откроются современные образовательные центры. Они будут подключены к единой системе «Российская электронная школа». Благодаря этому проекту учителя и ученики получат доступ к комплектам современных научно-методических материалов для занятий.

Напомним, спортзал Новоржевской средней школы стал одним из двадцати, которые отремонтируют к новому учебному году в образовательных учреждениях Псковской области. На эти цели из консолидированного бюджета будет направлено более 21 млн рублей.