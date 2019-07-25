Общество

Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли Псковской области с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли Псковской области с профессиональным праздником.

Он отметил, что псковская земля имеет богатые торговые традиции: с первых веков своего существования Псков играл особую роль в торговле русских земель с Западом. Торговые пути, проходящие через древний Псков, были источником благосостояния горожан.

«В современных реалиях значимость торговли для социально-экономического развития нашего региона по-прежнему очень высока. Торговая деятельность способствует созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства, внедрению инноваций, благоустройству территорий, укреплению экономических связей и, в целом, качественному росту уровня нашей жизни. В развитии торговли заинтересованы и государство, и бизнес, и сами граждане.

От всей души желаю торговым предприятиям Псковской области процветания, торговым работникам – благополучия, счастья и здоровья!», - пожелал Александр Котов работникам торговли региона.