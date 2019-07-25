Общество

Василий Осипов и Борис Елкин проконтролировали соблюдение правил благоустройства в Пскове

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 27 июля, вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин совершили вело-объезд города Пскова с целью контроля за нарушениями правил благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее во время рабочего совещания глава региона обратил внимание специалистов, курирующих направление благоустройства и дорожного хозяйства, на необходимость усилить контроль за приведением общественных пространств в Пскове в соответствие нормам санитарного содержания и дизайн-кода города.

«В рамках сегодняшней поездки мы осуществляем контроль за содержанием и санитарной уборкой в областном центре. По итогам направим адресный список объектов и общественных территорий, на которых некачественно выполнены работы по уборке и содержанию территорий, в адрес администрации города Пскова для устранения недостатков. Особое внимание обращаем в ходе объезда и на необходимость приведения внешнего вида объектов в соответствие с разработанным дизайн-кодом города. По тем объектам, которые не соответствуют, также будут даны рекомендации в адрес городских властей по устранению выявленных нарушений», — рассказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Отметим, контроль за нарушениями правил благоустройства в городе Пскове также осуществляется в еженедельном режиме специалистами комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. После каждого выезда даются поручения в адрес администрации города Пскова.

«Работа в этом направлении активно ведется, могу отметить, что большинство выявленных нарушений администрацией города Пскова уже устранены. В плановом режиме контроль за соблюдением правил благоустройства и нормативов по содержанию общественных пространств будет продолжен», — отметил Борис Елкин.