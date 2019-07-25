Общество

В Палкинком районе отмечают 75-ю годовщину освобождения и День поселка Палкино

В Палкино в субботу, 27 июля, проходят мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню поселка. Участие в них принимают официальные лица (заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская), а также ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, жители и гости района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники торжественного митинга в честь освобождения района собрались у Аллеи Героев — земляков, которые прославили своими ратными и мирными подвигами Палкинский район. По традиции они возложили к монументу цветы и гирлянду славы.

Затем праздничная колонна во главе со знаменной группой проследовала к братскому захоронению погибших во время Великой Отечественной войны. В колонне шли ветераны, почетные гости, официальные лица, военнослужащие и жители поселка Палкино.

У братского захоронения состоялся памятный митинг.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей муниципального образования поздравила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская. Особые слова благодарности от имени главы региона она передала в адрес ветеранов района. «Низкий вам поклон. Вы — наша гордость и пример для подражания. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг прошлого века. Сейчас уже на нас лежит ответственность за приумножение и развитие сохраненного вашими силами наследия. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого великого наследия. От всего сердца желаю каждому жителю района мира, удачи, радости и благополучия! С праздником!», — отмечается в приветственном адресе главы региона.

От имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов к собравшимся обратился вице-спикер Виктор Остренко. «День освобождения, как и День Победы 9 мая — священный праздник, навсегда скрепивший общей памятью все поколения нашей огромной страны, это день общенациональной гордости, всенародной скорби и всеобщей безмерной благодарности за жизнь и свободу, завоеванные героизмом и мужеством советских солдат. Дорогие ветераны, спасибо вам за храбрость, стойкость духа и великую любовь к Отчизне!», — сказал он.

Продолжилась программа праздничных мероприятий показательными выступлениями военнослужащих и концертом-поздравлением ко Дню поселка «Расцветай, поселок наш!». Поздравить жителей района с праздником приехали творческие коллективы: ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева, а также лауреат международных и всероссийских конкурсов ВИА «Реплика». Для детей подготовлена специальная программа с фестивалем красок и дискотекой в Детском парке. На центральной площадке поселка Палкино в 21.00 начнется танцевальный вечер для жителей и гостей района. Завершатся торжества праздничным салютом в 23.00.

Напомним, в эту субботу поселок Палкино отмечает 75 лет со дня освобождения. Район был оккупирован уже в первых числах июля 1941, а освобожден спустя три года. По его территории проходила немецкая оборонительная линия «Пантера», в боях за освобождение погибли тысячи человек.