Общество

За полгода псковское отделение Российского детского фонда оказало адресную помощь около 1,9 тыс детей

За полгода псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 1 869 детям из нуждающихся семей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самой организации, таких результатов удалось добиться благодаря благотворителям и волонтерам.

«92 раза за первое полугодие 2019 года фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) школам-интернатам, социальным приютам, детским домам Псковской области», - отметили в организации.

Кроме того, представители фонда добавили, что 584 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 2 058 400 рублей. Работниками и волонтерами фонда за 6 месяцев 2019 года организовано детских мероприятий, праздников, спектаклей и экскурсий для 737 детей.