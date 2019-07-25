Общество

Полицейские требуют от жителей Псковской области присматривать за детьми на воде и в комнатах с открытыми окнами

В Псковской области по-прежнему имеют место случаи падения детей из окон. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, за пять месяцев 2019 года зарегистрированы два факта выпадения детей из окон (один малолетний ребенок погиб) и одно падение с крыши.

«Как правило, подобное происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние дети из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используют в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз вместе с ней», - отметили в ведомстве.

Полицейские потребовали от жителей Псковской области не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, силовики передали родителям, проживающим в регионе, следующие замечания:

- не рассчитывайте на антимоскитные сетки: они не предназначены для защиты от падений;

- постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

- регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

- установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

- не допускайте, чтобы дети играли возле открытых окон.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в 2019 году в Псковской области уже зафиксированы два случая гибели детей в воде - в Псковском и Печорском районах. Причем в каждом случае основной причиной трагедии стало отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.

Правила, с помощью которых можно избежать трагедии:

- на воде нельзя оставлять детей одних;

- детям категорически запрещено купаться без присмотра взрослых;

- не разрешайте вашим детям одним плавать на каких-либо подручных средствах, например, на надувных игрушках, надувных матрацах, помните, что они могут лопнуть;

- не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого сами, поскольку под водой могут быть камни или деревья;

- следите, во что играют дети, когда находятся в воде, расскажите им, что в воде нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или «прятаться» под водой.