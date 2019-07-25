Общество

Полиция дала рекомендации во избежание автоугонов в Псковской области

Полицейские рассказали, чем нужно руководствоваться водителям из Псковской области, чтобы шанс избежать автоугона стал выше. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы избежать краж и угонов - никогда не нужно оставлять ключи в замке зажигания, даже на незначительный промежуток времени.

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Кроме того, всегда необходимо держать двери, окна и капот машины - закрытыми и установить противоугонное средство. Если автомобиль или мотоцикл - в гараж, то необходимо поставить надежные двери и замки

«Никогда не оставляйте в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи, деньги и документы - это может привлечь внимание посторонних лиц и стать причиной взлома. Старайтесь, по возможности, устанавливать двойную степень защиты (сигнализация плюс противоугонное средство). При установке же сигнализации или производстве других работ нельзя даже ненадолго оставлять автомобиль без присмотра. Этим вы лишите злоумышленников возможности сделать дубликат ключей или подобрать ключи к сигнализации», - добавили в пресс-службе.

В управлении подсказали также, что нужно выбирать только известные и проверенные автосервисы и автомойки.

«Кроме того, пометьте в незаметных местах автомашины личные данные и номера агрегатов (кузов, двигатель). Это поможет быстрее опознать угнанный или похищенный транспорт в случае обнаружения его сотрудниками полиции. И не забудьте при покупке автомобиля обязательно поменять замки дверей и зажигания, а также, что немаловажно, - противоугонное устройство. Помните, что только при строгом соблюдении этих и других подобных мер предосторожности можно избежать серьезных неприятностей с вашим автотранспортом», - заключили в ведомстве.