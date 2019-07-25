Общество

В Псковской области владельцам оружия необходимо пройти перерегистрацию

Региональное управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе самого ведомстве.

«Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения», - отметили в управлении.

В пресс-службе добавили также, что заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг. При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка - 30%.

Напомним, что центр ЛРР управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.