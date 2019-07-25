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Председатель Псковского Облсобрания: День ВМФ символизирует мужество моряков и мощь державы

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил моряков Псковской области с Днем военно-морского флота. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Обслобрания, Александр Котов поздравил всех 28 июля.

«Уважаемые офицеры, матросы и ветераны морской службы! Дорогие псковичи! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Военно-морского флота России! День ВМФ - праздник, символизирующий мужество российских моряков, оборонную мощь нашей державы, славу великих морских открытий, силу духа нашего народа. Судьба ВМФ неразрывно связана с историей государства – веками военные моряки служили во славу России. Конечно, с особой гордостью мы вспоминаем заслуги уроженцев псковской земли: прославленных флотоводцев, мореплавателей, кораблестроителей. Имя древнего Пскова носит атомная подводная лодка Северного флота России – и это тоже особая гордость псковичей. Спасибо всем офицерам и матросам, которые несут сегодня флотскую службу и стоят на страже государственных интересов России. С праздником! Здоровья, благополучия, попутного ветра и семь футов под килем!», - пожелал Александр Котов.