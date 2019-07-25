Общество

На Великой в Пскове пограничные катера участвовали в торжественном мероприятия в честь Дня ВМФ. ФОТО

На набережной Флотской Славы реки Великой прошло торжественное мероприятие, посвященной празднованию Дня военно-морского Флота России. Традиционными организаторами праздника выступили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом открытия праздничной церемонии, сторожевые катера пограничного управления, охраняющие государственную границу в акватории Псково-Чудского водоема, с поднятыми кормовыми флагами встали в кильватерный строй в акватории реки Великой.

Моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров и личный состав пограничного управления ФСБ России по Псковской области возложили цветы к мемориальному комплексу псковичам - флотоводцам, были даны оружейные залпы. Наблюдая за демонстрацией действий катеров при задержании судна-нарушителя, гости праздника на мгновение окунулись в будни псковских моряков-пограничников.

Свой подарок для псковичей и гостей города приготовили представители регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство», представив показательные выступления парапланеристов по десантированию на воду.

Завершился праздник торжественным парадом пограничных сторожевых катеров дивизиона управления и выступлением творческих коллективов Псковской области.