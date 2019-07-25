Общество

В Великих Луках отметили День военно-морского флота

Жители Великих Лук отпраздновали День военно-морского флота. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, 28 июля военнослужащие собрались традиционно на набережной Ловати, у монумента «Памятный знака великолучанам, честно послужившим Государству Российскому на флоте морском».

Слова поздравления и напутствия в адрес пришедших на митинг прозвучали от председателя городского совета ветеранов войны и труда Валентина Афанасьева. Капитан 1 ранга в отставке напомнил об истории создания памятника, уделив особое внимание самому месту, где находится монумент.

К поздравлениям присоединился и заместитель главы города Великие Луки, капитан 2 ранга в запасе Николай Андросович.

Кроме того, состоялось открытие мемориальной доски великолучанину, участнику Великой Отечественной войны, вице-адмиралу Ефиму Ивановичу Медведеву. Памятная доска установлена на здании кинотеатра «Родина». Приятный факт, что на церемонию торжественного открытия приехали родственники Ефима Ивановича Медведева.

Напомним, Ефим Иванович Медведев родился в деревне Боброво Купуйской волости, окончил сельскую школу, потом 3 года учился в великолукской школе № 1, работал на Великолукском локомотиворемонтном заводе. По комсомольской путевке - был направлен на учебу в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Года воинской службы Ефима Медведева исчисляются с 1936 по 1976 (в запасе) - итого 40 лет на службе Родине. Ефим Медведев прошел путь от курсанта ВВМУ им. М. В. Фрунзе до начальника Высшего Военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова, а затем - стал заместителем командира ЛенВМБ по военно-морским учебным заведениям.

Кульминацией Дня ВМФ в Великих Луках стал праздничный концерт около Краеведческого музея. Для всех военнослужащих и гостей города был организован концерт.