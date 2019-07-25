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От имени Михаила Ведерникова замгубернатора поздравил псковичей с Днем военно-морского флота

Прошли торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня военно-морского флота России, прошло в воскресенье. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 28 июля, на набережной Флотской Славы реки Великой в Пскове.

В торжественном митинге приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко, руководство и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров, ветераны пограничной службы, жители и гости Пскова.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова псковичей поздравил заместитель губернатора региона Василий Осипов.

Вице-губернатор зачитал приветственный адрес главы региона, в котором отмечалось, что служба на флоте во все времена считалась почетной и сложной профессией, а моряки всегда пользовались заслуженным уважением со стороны россиян. «История помнит, с какой отвагой моряки сражались за независимость нашей Родины, как проявляли мужество в самых кровопролитных сражениях. Они и сегодня верны вековым традициям отечественного флота, с честью выполняют сложнейшие задачи боевой службы. Псковский дивизион пограничных сторожевых катеров также играет важную роль в защите государственных границ Российской Федерации. Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины заслуживает благодарности и признательности», - говорилось в тексте приветственного адреса.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майор Андрей Парамонов подчеркнул, что сегодня военно-морской флот успешно решает поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства. «Псковщина, несмотря на удаленность от морских просторов, неразрывно связана с историей зарождения и традициями отечественного флота. Трудами знаменитых псковичей создавалась морская слава России», - заметил он.

Семь футов под килем пожелал председатель Псковского морского собрания, командир атомной подводной лодки «Псков», капитан первого ранга запаса Виктор Ковалев. Он напомнил, что в честь Пскова и региона были названы три подводных лодки. Это подводная лодка «Псковский комсомолец», которая, выполнив свой служебный долг, ушла в запас, подводная лодка «Псков». А в настоящее время на стапелях в Санкт -Петербурге строится и подводная лодка «Великие Луки».

После выступления официальных лиц лучшим сотрудникам управления были вручены грамоты и благодарственные письма ведомства, а также нагрудные знаки «Отличник пограничной службы». К мемориальному комплексу псковичам-флотоводцамна набережной были возложены венки и цветы.

В завершение состоялось торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона, маршем по набережной прошел и личный состав управления. Жителям и гостям города псковские моряки продемонстрировали, как проводится задержание судна -нарушителя государственной границы. Настоящее представление развернулось и в небе. Военнослужащие бригады специального назначения совершили парашютные прыжки с приземлением в воду, а также состоялись показательные выступления парапланеристов и летчиков спортивного авиаклуба на малых воздушных судах. Завершился праздник концертом творческих коллективов города.