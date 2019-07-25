Общество

Гости из Эстонии посетили в Великих Луках ряд мероприятий, посвященных ВОВ

Великие Луки посетила эстонская делегация. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 июля встреча с гостями из Эстонии началась в Центре патриотических инициатив Краеведческого музея, в 9.30.

Директор Краеведческого музея Наталья Каменская поприветствовала всех присутствующих, рассказала, что наши народы связывает общая память о Великой Отечественной войне и пожелала эстонцам хорошо и с пользой провести время на нашей земле.

Елена Кондратович познакомила всех с архивом 8-го эстонского национального корпуса и поблагодарила ветеранов, которые так передали в научный архив свои воспоминания.

После этого для эстонской делегации была проведена экскурсия по «Аллее героев», у Вечного огня прошла минута молчания, у Обелиска славы почтили помять погибших эстонцев при освобождении города. В своем выступлении Рихард Освальдович Котта, участник освобождения Великих Лук, от имени всех живых ветеранов поблагодарил великолучан за хорошее отношение к памяти погибших и захороненных на нашей территории.