Общество

Псковская ГИБДД: велосипедные дорожки - не для общего пользования

В УМВД России по Псковской области рассказали правила пользования велосипедными дорожками в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства: в соответствии с пунктами 24.1 и 24.2 Правил, движение велосипедистов должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. И лишь в случае их отсутствия допускается движение велосипедистов по тротуару или по пешеходной дорожке.

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В ведомстве добавили, что велосипедная дорожка предназначена только для движения велосипедистов (пункт 1.2 Правил). Пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности движения по ним (пункт 4.1 Правил).

Кроме того, в управлении подчеркнули, что в Финском парке областного центра обустроены велосипедные дорожки, обозначенные дорожными знаками 4.4.1. Однако, данные дорожки зачастую используются пешеходами для прогулок, в то время как и велосипедисты передвигаются в зоне, отведенной для пешеходов. Это может привести к столкновениям, травмам и повреждению имущества, а также вызывает справедливые нарекания горожан.

Также в пресс-службе подметили, что в соответствии с пунктом 1.2 Правил к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Таким образом, лица, катающиеся на роликовых коньках (роллерах) и гироскутерах или ведущие детские коляски, являются пешеходами и не могут двигаться по велосипедной дорожке вместе с велосипедистами. Эти участники дорожного движения должны передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Еще следует обратить внимание на часть 1 статьи 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение пешеходом Правил дорожного движения. Наказание - предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Для велосипедиста за нарушение Правил частью 2 указанной статьи КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере восьмисот рублей. А частью 2 статьи 12.30 КоАП РФ предусмотрена более строгая ответственность пешеходов и велосипедистов за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - административный штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.