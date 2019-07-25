Общество

Сотрудники УМВД напомнили жителям Псковско области о правильном способе получения госуслуг

Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) объединяет все официальные сайты различных государственных учреждений в один ресурс. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этом портале можно один раз зарегистрироваться и получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

По данным управления, наиболее востребованными государственными услугами являются:

- замена паспорта гражданина Российской Федерации;

- регистрация по месту пребывания или по месту жительства;

- получение загранпаспорта;

- запись ребенка в детский сад;

- получение информации о своих штрафах в ГИБДД и их оплата;

- регистрация или снятие с учета транспортного средства;

- замена водительского удостоверения;

- получение информации об имеющихся налоговых задолженностях;

- регистрация брака;

- подача заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости.

Для регистрации «личного кабинета» на сайте gosuslugi.ru необходимы:

- паспорт;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- мобильный телефон или электронная почта.

Также заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости можно подать в электронном виде через Центр обслуживания в Информационном центре УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрский проспект, 48, подъезд - № 3. Время приема: с 09.00 до 12.00 - с понедельника по пятницу. При себе необходимо иметь: паспорт, мобильный телефон, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В ведомстве отметили, что, в среднем, время регистрации в «личном кабинете» ЕПГУ и заполнение заявления на получение услуги составляет 15 минут. Контактный телефон по вопросам регистрации и подачи заявления на получение справки о наличии (отсутствии) судимости: 8-(8112) 59-25-10. Кроме того, государственные услуги можно получить в МФЦ по адресу: Псков, улица Белинского, 77а, или улица Кузбасской дивизии, 19 - а также в территориальных отделах приема заявителей, в самом здании центра.