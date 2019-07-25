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Актер Сергей Безруков любуется встреченным в Псковской области аистом: Это фантастика. ВИДЕО

В Псковской области советский и российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист России Сергей Безруков встретил аиста в естественной среде обитания. На видео, 28 июля размещенном на страничке актера, в соцсети «Интсаграм», он наблюдает за аистом и предполагает, что птица ловит мышей.

Источник: «Инстаграм» Сергея Безрукова

«Живой, настоящий аист! Для Псковской области - дело привычное. Но для нас - детей мегаполиса - это фантастика, конечно, - такой пост оставил в «Инстаграм» Сергей Безруков.

Кроме того, 2 дня назад актер отметил в той же соцсети, что в Пушкинских Горах его сын - Степан - впервые побывал на съемках.

Источник: «Инстаграм» Сергея Безрукова

«Степа побывал первый раз на съемочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась! Пушгоры! Михайловское! Красота ...», - отметил в «Инстаграме» Сергей Безруков.

Напомним, в Пушкинских Горах актер принимает участие в съемках фильма режиссера Игоря Угольникова «Учености плоды».