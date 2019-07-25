Общество

Псковских участников конкурса патриотического видео оценят представители федерального телевидения

Начался прием заявок на конкурс видеороликов «Привет, Россия - родина моя!». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном туристском центре Псковской области, в состав экспертного совета, в продолжение сотрудничества прошлого года, войдут представители телеканала «Поехали!», «Первый канал. Всемирная сеть».

Источник:www.tourismexpo.ru

В этом году к жюри присоединится Русское географическое общество - одно из старейших в мире. Оно объединяет в себе специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов и общественных деятелей.

Членами жюри также станут профессиональные эксперты из туристической отрасли России и их зарубежные коллеги, имеющие большой опыт в продвижении туристических дестинаций. Они оценят потенциал видеороликов и дадут необходимые рекомендации по продвижению.

Главный приз - трансляция видеороликов победителей на телеканале «Поехали!», «Первый канал. Всемирная сеть».

Работы 2019 года будут представлены в номинациях: «Продвижение дестинации за рубежом», «Природные объекты», «Памятники и туристские маршруты», «Событийные мероприятия».

Впервые в рамках номинации «Зарубежный опыт» приглашаются к участию в конкурсе национальные офисы по туризму, которые представят свой видео контент и поделятся опытом.

Финал конкурса состоится в дни проведения форума-выставки - с 10 по 12 сентября на площадке ЦВК «Экспоцентр».

Отправить видеоролики необходимо до 30 августа.