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Общество

В Псковской области стало известно время приема граждан участковыми уполномоченными полиции

28.07.2019 21:13|ПсковКомментариев: 0

Согласно требованиям вступившего в действие приказа МВД России «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом участке и организации этой деятельности» установлены дни и время приема населения участковыми уполномоченными полиции в участковых пунктах приема граждан и иных предназначенных для этого помещениях.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области: прием осуществляется с 17.00 до 19.00 по вторникам и четвергам, а по субботам - с 15.00 до 16.00.

Теги: #умвд россии по псковской области #прием граждан #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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