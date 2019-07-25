Общество

В Псковской области стало известно время приема граждан участковыми уполномоченными полиции

Согласно требованиям вступившего в действие приказа МВД России «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом участке и организации этой деятельности» установлены дни и время приема населения участковыми уполномоченными полиции в участковых пунктах приема граждан и иных предназначенных для этого помещениях.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области: прием осуществляется с 17.00 до 19.00 по вторникам и четвергам, а по субботам - с 15.00 до 16.00.