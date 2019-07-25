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Общество

Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

29.07.2019 08:50|ПсковКомментариев: 0

Врачи Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов, которое наступает после обширных инфарктов.

Как пишут«Известия», новый метод не подразумевает трансплантации органа. Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.

Благодаря ей, здоровые ткани будут постепенно вымещать патологические, после чего «заплатка» бесследно растворяется в организме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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