Общество

Псковские дети-войны почтили память погибших в Хатыни

Группа участников проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» совершила двухдневное путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте, во вре­мя экс­кур­сии путешественники узна­ли о пройденном Минском пути за века: По­лоц­кое кня­же­ство, Ве­ли­кое кня­же­ство Ли­тов­ское, Речь Поспо­ли­тая, Рос­сий­ская им­пе­рия, Со­вет­ская Бе­ло­рус­сия и Рес­пуб­ли­ка Бе­ла­русь. Во время обзорной экскурсии участники проекта увидели наи­бо­лее значимые ар­хи­тек­тур­ные памятники го­ро­да. Знакомясь с современным Минском, псковичи восхищались величественными ан­сам­блями глав­ных пло­ща­дей и про­спек­тов го­ро­да, мо­ну­мен­таль­ными об­ще­ствен­ными зда­ниями эпо­хи кон­ст­рук­ти­виз­ма, многочисленными ухоженными скве­рами и пар­ками.

Во время пребывания в Минске участники экскурсии посетили памятник древнего зодчества Беларуси, внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в Мире. Взору псковичей предстал Величественный Мирский замок, построенный в первой четверти XVI в. Его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, колоритный внутренний двор оставили незабываемые впечатления у псковичей. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начиналось с хозяйственных подвалов, а закончился бальным залом, утопающим в роскоши рококо. Музейные экспозиции и экспонаты в северном корпусе дополнили картину древнего замка исторические факты. Кроме того экскурсанты посетили церковь-усыпальницу последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-Мирских.

Свое неизгладимое впечатление в экскурсии оставило посещение мемориального комплекса Хатынь и трагедия жителей этой деревни в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны. Пожилые люди почтили память погибших, посетив Кладбище деревень, склонив голову у Вечного огня в память о жертвах фашистского террора. Печально звенящие колокола всколыхнули в памяти пожилых людей грустные воспоминания о своем военном детстве.

Заметим, что экскурсионная поездка состоялась в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.