Псковские дети-войны почтили память погибших в Хатыни

Группа участников проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» совершила двухдневное путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте, во время экскурсии путешественники узнали о пройденном Минском пути за века: Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь. Во время обзорной экскурсии участники проекта увидели наиболее значимые архитектурные памятники города. Знакомясь с современным Минском, псковичи восхищались величественными ансамблями главных площадей и проспектов города, монументальными общественными зданиями эпохи конструктивизма, многочисленными ухоженными скверами и парками.
Во время пребывания в Минске участники экскурсии посетили памятник древнего зодчества Беларуси, внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в Мире. Взору псковичей предстал Величественный Мирский замок, построенный в первой четверти XVI в. Его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, колоритный внутренний двор оставили незабываемые впечатления у псковичей. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начиналось с хозяйственных подвалов, а закончился бальным залом, утопающим в роскоши рококо. Музейные экспозиции и экспонаты в северном корпусе дополнили картину древнего замка исторические факты. Кроме того экскурсанты посетили церковь-усыпальницу последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-Мирских.
Свое неизгладимое впечатление в экскурсии оставило посещение мемориального комплекса Хатынь и трагедия жителей этой деревни в годы Великой Отечественной войны. Пожилые люди почтили память погибших, посетив Кладбище деревень, склонив голову у Вечного огня в память о жертвах фашистского террора. Печально звенящие колокола всколыхнули в памяти пожилых людей грустные воспоминания о своем военном детстве.
Заметим, что экскурсионная поездка состоялась в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.