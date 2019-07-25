Общество

«Клевое место» устроила «Единая Россия» в Пустошкинском районе

7-й фестиваль рыбной ловли «Клевое место-2019» организовала «Единая Россия» в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, мероприятие прошло 27 июля на озере Сверзно в деревне Соино.

В соревнованиях приняли участие более 30 человек. Для ловли рыбы, на которую отводилось ровно три часа, они использовали как спиннинги, так и поплавочные удочки. В итоге абсолютным победителем была названа Ирина Павловская, поймавшая двух щук общим весом 4 килограмма. После награждения всех любителей рыбной ловли угощали ухой.

«Мероприятие отличное! Погода шикарная, хоть и не очень рыбная», - отметил кандидат от партии «Единая Россия» в главы Пустошкинского района Иван Штылин и пообещал присоединиться к участникам фестиваля в следующем году.

Он также выразил благодарность инициаторам и организаторам мероприятия – депутату областного Собрания, члену фракции «Единой России» Андрею Козлову и главе Пригородной волости, член местного политсовета партии Александру Шупилову.