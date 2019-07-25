Общество

Открыто голосование за лучшее фото псковичей на «Нашествии 2019»

10 лучших фотографий псковичей прошли вфинал фотоконкурса «Нашествие 2019». Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио Псков» проводит голосование за самое яркое фото фестиваля. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо проголосовать за понравившееся фото в группе Псковской Ленты Новостей «Вконтакте».

Победитель конкурса будет объявлен 5 августа и получит ценный подарок.

Напомним, с 19 по 28 июля псковичи, отправившиеся на фестиваль, делились своими фотографиями в специальном альбоме в группе Псковской Ленты Новостей «Вконтакте».

В этом году благодаря «НАШЕМУ радио» на фестивале побывали 30 преданных радиослушателей, которые выиграли билеты на самое яркое событие года, участвуя в розыгрыше билетов на «НАШЕМ радио Псков».

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