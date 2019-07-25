Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям приходится возвращать эти «излишки». Не самое приятное занятие. Как избежать такой ситуации «Российской газете» подробно рассказали в ПФР.

«Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер».

Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. Речь идет о детях. В случае смерти одного из родителей они имеют право на пенсию по потере кормильца. А теряют это право с 18 лет. Но если они очно обучаются в учебной организации любого уровня, в том числе за рубежом, пенсия платится до 23 лет.

«Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, - предупреждают в ПФР. - О чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии». И об этом не стоит забывать.

Другой вариант возможной переплаты - в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев, например, супругов или внуков, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В этом году фиксированная выплата составляет 5,3 тысячи рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть до 7,1 тысячи рублей, с двумя иждивенцами - на две трети до 8,8 тысячи, с тремя иждивенцами - в два раза до 10,6 тысячи. Для пенсионеров 80 лет и старше прибавка за иждивенцев еще больше.