Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые обсудят ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко:

Акция протеста в Москве в субботу: причины, последствия, почему события развивались таким образом.

Новая градостроительная политика, регламент и дизайн-код: какие изменения ждут Псков, и почему «псковичи вздрогнут».

Перенос памятника Ленину с площади: за/против/снести/перенести...

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.