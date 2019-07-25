Общество

Олег Бедских покинул пост и.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино»

В ОЭЗ «Моглино» новый руководитель. И.о. генерального директора Олег Бедских покинул свой пост.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Олег Бедских, его уход не связан с профессиональной деятельностью и проблемами ОЭЗ «Моглино», а также с претензиями к нему лично. По его словам, уход с должности продиктован личными обстоятельствами.

Олег Бедских подчеркнул, что покинул пост по собственной инициативе.

Как стало известно, вместо него на должность исполняющего обязанности назначен заместитель гендиректора по эксплуатации ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, комментируя корреспонденту Псковской Ленты Новостей ситуацию с назначением нового руководителя ОЭЗ, подтвердила, что Олег Бедских покинул пост в связи с личными обстоятельствами.

Напомним, Олег Бедских был назначен исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» в феврале 2019 года, ранее он занимал должность заместителя управляющей компании.