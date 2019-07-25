Общество

Фракция «Единой России» в Госдуме обозначила планы работы на осеннюю сессию

Руководство фракции «Единой России» и председатели комитетов Госдумы подвели итоги работы в весеннюю сессию и обозначили планы на осень-зиму 2019 года. В основе законодательных приоритетов фракции – обязательства программы партии на выборах депутатов Госдумы VII созыва, законодательное обеспечение национальных проектов, реализация послания президента России Федеральному Собранию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Говоря о планах на предстоящую осеннюю сессию, заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов выделил основной приоритет – принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. «Перед его рассмотрением мы хотим еще раз обсудить в рамках подготовки бюджета (на 16 сентября запланированы большие парламентские слушания) вопрос межбюджетных отношений. Он стоит у нас остро. Мы хотим обсудить , какие конкретные меры будут направлены на сокращение бюджетного разрыва в обеспечении регионов. Мы также хотим убедиться, что уроки начала 2019 года учтены, и с началом календарного года все средства на национальные проекты сразу будут направлены в регионы», – сказал он.

По словам Неверова, важной задачей в ходе осенней сессии также станет обеспечение реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. «Для нас это очень важная программа, на которую должно быть направлено более 79 млрд рублей из федеральных средств, – сообщил руководитель фракции партии. – В этом году у нас уже выделяется на поддержку агропромышленного комплекса более 300 млрд рублей».

Острым вопросом, по словам Неверова, является и лекарственное обеспечение граждан. «На эти цели направляется около 400 млрд рублей в год, но поступает много обращений людей о ситуациях, когда по целому ряду госзакупок лекарств у нас нет ни одной заявки. Мы будем прорабатывать вопрос законодательных изменений, которые повлияют на ситуацию: упрощение регистрации лекарств, необходимо решить вопрос усиления патентных прав общественных производителей, будем обсуждать принятие закона об интернет-торговле лекарствами», – рассказал о планах вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на повышение МРОТ, граждане жалуются на то, что официальная зарплата остается ниже установленного минимума. «Необходимо найти сбалансированное решение вопроса о том, что оклад не должен быть ниже МРОТ», - отметил Неверов.

Руководитель фракции также обратил внимание на вопрос социальной справедливости в обществе. Он напомнил, что уже урегулирован вопрос выплаты «золотых парашютов» для топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях. «Но должны быть определенные рамки для различных выплат и бонусов в госкорпорациях, справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», – считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, до конца года также планируется подвести предварительные итоги «мусорной реформы». В повестке осенней сессии большой блок законопроектов будет связан с обеспечением цифровой экономики, включая вопросы обеспечения безопасности персональных данных граждан и профилактики безработицы. Также предстоит большая работа над поправками к законопроектам, принятым в первом чтении, заключил Неверов.

«На осенней сессии мне и моим коллегам в Государственной Думе предстоит обсудить острую и назревшую проблему социальной справедливости в обществе. Речь идет о продолжении уже начатых процессов урегулирования, то есть ограничения выплат в госкорпорациях. Решен вопрос с ограничением выплат топ-менеджерам так называемых «золотых парашютов», установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях. На очереди - определенные рамки для различных выплат и бонусов в госкорпорациях, справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики. Вопрос имеет не только моральную подоплеку, но и экономическую: для выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по улучшению уровня жизни в стране, развитию промышленного производства, нужно безотлагательно искать источники эффективного использования финансовых ресурсов», - прокомментировал депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Козловский.