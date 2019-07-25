Общество

Бывшие малолетние узники концлагерей путешествуют по Псковской области

Бывшие малолетние узники концлагерей вновь собрались вместе. На этот раз в гостях у своего товарища Клавдии Ширшовой, в деревне Муромцы, на даче. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной организации бывших малолетних узников.

«Это наша давняя летняя традиция - приезжать по приглашению своих коллег»,- рассказывала руководитель областной организации бывших малолетних узников Раиса Кузина.

«Всем нравится подышать свежим деревенским воздухом, окунуться в речке, посидеть за столом, где и планы рождаются более интересные. Всегда находим в них, кстати, поддержку у Семена Никонова, руководителя Центра устойчивого развития Псковской области, хранителя наших традиций и организатора всех мероприятий», - рассказала пенсионерка.

Она также поделилась, что недавно они гостили у ветеранов города Тосно. Потом ездили в Жидилов бор, это памятный для ветеранов уголок Псковского края. Посетили ДУЛАГ-100 под Порховом, памятник Скорбящей псковитянке.

«Это адреса из самых последних наших путешествий по программе проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области», - рассказала Раиса Кузина.