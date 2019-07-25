Общество

В 2020 году МРОТ возрастет на 850 рублей

Минтруд опубликовал величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Она составила 12 130 рублей. В соответствии с законодательством минимальный размер оплаты труда в 2020 году должен сравняться с данным показателем, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте общественных связей ФНПР.

Секретарь ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов дал комментарий Псковской Ленте Новостей по данному вопросу.

В соответствии с федеральным законом о минимальном размере оплаты труда, который был принят по инициативе ФНПР, МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 7,5 % или 850 рублей и составит 12 130 рублей. Это выше, чем прогнозируемая инфляция, которая составит 3,8%.

По мнению ФНПР, несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, его величина даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости жизни работников. Это относится и к потребительской корзине, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум.

ФНПР продолжает добиваться увеличения минимального размера оплаты труда не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета (МПБ). Он включает в себя не только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и т.д.).

В Генеральном соглашении на 2018-2020 годы стороны социального партнерства договорились развивать именно такую методику. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 тысяч рублей на 1 января 2020 года.