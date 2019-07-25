Общество

Российская журналистка Божена Рынска сломала руку в Пустошкинском районе. ФОТО

Российская журналистка, светская обозревательница Божена Рынска сломала руку в Пустошкинском районе, а именно - в усадьбе в деревне Орехово. Об этом Божена Рынска сообщила на своей страничке в соцсети «Instagram».

Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

«Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик (корги Божены Рынски, - ред.) плюс скользкая лестница», - отметила в своем сообщении журналистка.

Позже она уточнила, что именно действия Люсика - его журналистка взяла с собой - и привели к травматизму.

Корги Люсик. Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

После того, как журналистку прооперировали, 18 июля он оставила следующий пост: «Операция моя прошла. Сначала было ужасно больно. Перелом был нестабильный. Осколок. А Люс - остался в усадьбе. Мне не справиться с ним сейчас».

Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

После этого Божена Рынска оставила сообщение, где называла усадьбу в Орехово «самым красивым местом в Псковской области».

«Как нам повезло с погодой в Орехово. В Москве и Юрмале почти все время дожди. А тут - прекрасные закаты и каждый день солнце», - добавила журналистка.

Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

Кроме того, Божена Рынска писала также, что из-за сломанной руки отменять съемку на территории усадьбы - не стала: «Болит? - А ты стой и улыбайся. Я честно отработала три часа вместе со своей рукой. А сейчас весь этот текст больной же рукой и набрала, чтобы ее разрабатывать».

Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

Контрольный осмотр прооперированной руки провели 24 июля. Тогда Божена Рынска оставила это сообщение: «Сегодня у меня контрольный осмотр прооперированной руки. Немного волнуюсь, но мне кажется, все идёт по плану».

Фото «Три ангела». Источник: страничка Божены Рынски в «Instagram»

Итак, когда журналистку 28 июля «отпустили врачи» - она покинула Псковскую область, направилась в Юрмалу.