Общество

Центробанк РФ поблагодарил председателя Псковского облсовпрофа Ульяну Михайлову за участие в 28-м Международном финансовом конгрессе

Директор департамента микрофинансового рынка Центрального банка РФ Илья Кочетков направил председателю Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой письмо с благодарностью за участие в XXVIII Международном финансовом конгрессе «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание стабильности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

«Ваш вклад в проведение сессии «Кредитная кооперация: на пути завоевания доверия и повышения популярности» получил высокую оценку участников. Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество и участие в будущих мероприятиях, организуемых Банком России», - отмечается в письме.

Напомним, что XXVIII Международный финансовый конгресс состоялся в Санкт-Петербурге 3-5 июля 2019 года. Ульяна Михайлова выступила одним из спикеров на сессии «Кредитная кооперация: на пути завоевания доверия и повышения популярности» с сообщением о текущем состоянии кредитной кооперации в профсоюзной среде Северо-Запада России и о потенциале ее развития.