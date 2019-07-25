Общество

Профактив Новоизборского комбината нерудных материалов организовал экскурсию в Смоленск

28 июля работники АО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» и члены их семей побывали на экскурсии в Смоленске, организованный первичной профсоюзной организацией предприятия совместно с работодателем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза.

Как рассказала председатель ППО Нина Антипова, участники поездки совершили пешеходную обзорную экскурсию по городу, познакомились с информацией о знаменитых уроженцах Смоленска - композиторе Михаиле Глинке, писателе Борисе Васильеве, узнали об истории расцвета и заката Смоленского княжества. Экскурсанты вспомнили историю крушения наполеоновской империи, о вкладе жителей Смоленска в сражении 4-5 августа 1812 года, погуляли по центральным скверам и паркам, узнали много интересного про губернатора Лопатина. Также они посетили Смоленский Успенский кафедральный собор и три древние церкви XII века - Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела.

«Сегодня мы можем ответственно утверждать, что на нашем предприятии социальное партнёрство находится на высоком уровне. Все вопросы удаётся решать в ходе переговорного процесса, у нас замечательный коллективный договор, работодатель поддерживает нас, помогает организовывать работу культурно-массового сектора, и такие поездки этому безусловное подтверждение», - отметила Нина Антипова.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов в свою очередь подчеркнул, что культурно-массовый сектор в работе возглавляемого им профсоюза выделен в отдельное направление работы.

«В нашей профсоюзной семье так заведено: работать с полной отдачей и отдыхать с коллективом тоже на все сто. Мы убеждены, что работающий человек должен иметь возможность культурно развиваться. Отдельно хотелось бы поблагодарить нашего члена профсоюза Сергея Лазученкова за помощь в организации экскурсионных поездок для нашего профсоюза. Так, за полгода для членов профсоюза были организованы поездки в Санкт-Петербург, Смоленск, Великий Новгород, Кронштадт. Наши активисты побывали на озере Селигер, на Валдае, в республике Беларусь - в городах Витебск, Полоцк и Могилев, а также совершили множество поездок по достопримечательным и святым местам Псковской области. Общий охват по экскурсионным поездкам составил более 400 человек», - сообщил Игорь Иванов.