Общество

Начальник псковского УФСИН выразил благодарность депутату Сергею Колосову

Сегодня, 29 июля, в аппарате Управления, прошла встреча начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и депутата городской Думы Сергея Колосова, также на встрече присутствовал начальник ОСН «Зубр» Руслан Емельянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе встречи начальник Управления выразил благодарность Сергею Колосову за оказанную практическую помощь в реконструкции места захоронения героя России Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике и заверил в готовности к дальнейшему взаимному сотрудничеству.