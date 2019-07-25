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Общество

Михаил Ведерников: Мероприятия, которые были в программе Ганзейских дней, станут постоянными

29.07.2019 17:02|ПсковКомментариев: 0

В администрации Псковской области прошло заседание организационного комитета по проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Заседание прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор отметил, что Ганзейский дни - это действительно непростое мероприятие. «В процессе подготовки принимали участие все, у каждого была возможность внести свой вклад в Ганзейский праздник», - отметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что все мероприятия культурной программы прошли на высоком уровне и привел в пример закрытие Ганзейских дней, которое, по словам губернатора, собрало около 10 тысяч зрителей. «Можно сказать, что программа была интересной и насыщенной. Точно оценить число гостей сложно, но мы вышли на хорошую цифру - порядка 70 тыс человек», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание собравшихся на то, что это был первый подобный опыт для Пскова: и с точки зрения культурной программы, и благоустройства, и туристической, инвестиционной состоятельности региона.

Однако Михаил Ведерников отметил, что в процессе подготовки и проведения Ганзы администрация увидела много подводных камней, и нашли решения многих проблемных вопросов.

Важным результатом Ганзейских дней губернатор назвал идею сделать все культурно-массовые мероприятия постоянными для псковичей. «Мы все увидели, насколько культурная программа пошла на пользу нашему городу. Все мероприятия, которые были в программе Ганзейских дней, будем делать на постоянной основе. Необходимо позаботиться о том, чтобы средства на их проведение выделялась не из резервного фонда Псковской области, а было заложено в бюджет следующего года», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что из 36 мероприятий, запланированных к Ганзейским дням, было реализовано только 27. «Нам предстоит много работы», - сказал Михаил Ведерников.

В своем отчете первый заместитель губернатора Вера Емельянова заверила Михаила Ведерникова, что у Псковской области есть силы, средства и ресурсы. «Все оставшиеся мероприятия будут завершены рамках рассчитанного бюджета», - заявила Вера Емельянова.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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