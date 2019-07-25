Общество

Немцы поблагодарили власти Пскова за организацию Ганзейских дней

Обербургомистр немецкого Ростока Роланд Метлинг поблагодарил власти Пскова за высокую организацию Ганзейских дней, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков». В письме на имя исполняющего полномочия главы города Елены Полонской обербургомистр выразил признательность за великолепную организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени и отметил доброжелательность жителей и гостей Пскова.

«Делегация Ростока возвратилась домой только с хорошим опытом, новыми контактами и интересными идеями. Во время 39-х Международных Ганзейских дней мы познакомились с русской культурой и традициями, и мы очень благодарны псковичам за эту возможность. Как обербургомистр города Ростока, организатора 38-х Международных Ганзейских дней, я ценю ту работу, которую Вы проделали для подготовки такого большого события. Надеюсь, что Вы и жители Пскова тоже наслаждались этим традиционным, но в то же время очень современным фестивалем. И хотя праздник закончился, мы не можем дождаться посещения Вашего прекрасного города во время следующих Ганзейских дней в 2033 году», - говорится в письме.

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. По данным правоохранительных органов их участниками стали более 200 тыс человек. В общей сложности в фестивале приняли участие 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Беларуси и 17 российских городов. На 13 сценических площадках выступили около 100 творческих коллективов из Тихвина, Кингисеппа, Вологды, Пскова, Москвы, а также зарубежных городов-участников Ганзейского союза - Турку, Кокнесе, Берген, Пярну, Тарту, Лимбажи, Брилон, Хамм и других. Работу мероприятий сопровождали более 760 волонтеров.

Псков стал вторым российским городом, который принял Международные Ганзейские дни. Подготовкой мероприятия занимался федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.