Общество

Эстрадный концерт для осужденных организовали в Псковской области. ФОТО

Для осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №4, руководство учреждения организовало концерт. Перед собравшимися выступила певица Ольга Гуслинская, являющаяся членом общественного совета при УФСИН России по Псковской области. Программа мероприятия была насыщенной, певица исполнила различные музыкальные композиции лирического содержания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

«Завораживающая музыка эстрадного исполнения нашла благодатный отклик в сердцах слушателей. Бурные овации, возгласы браво, исполнение произведений на бис и искренняя благодарность от слушателей, - вот чем запомнилось культурное мероприятие», - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил начальник исправительного учреждения Сергей Князев: «Культурно-массовые мероприятия, в том числе музыкальные концерты, играют большую роль в воспитании осужденных. Они помогают людям, оказавшимся в местах лишения свободы, отвлечься от тягостных мыслей, заряжают их энергией и оптимизмом, заставляют задуматься о собственном будущем. И, естественно, хотелось бы выразить огромную признательность Ольге Гуслинской за помощь в реализации подобного мероприятия».