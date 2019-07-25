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Общество

Понтонно-мостовые полки и ремонтные батальоны вернутся в вооруженные силы России

29.07.2019 19:17|ПсковКомментариев: 0

Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вернут в состав вооруженных сил (ВС) России, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин. Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008-м. Их функции передавали на аутсорсинг. «В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях»,— рассказал Андрей Колотовкин в интервью газете «Красная звезда».

Также в армии появился свой инженерный полк, призванный увеличить мобильность группировки войск. «Тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды»,— добавил Андрей Колотовкин. Так, понтонный парк ПП-91 нового образца, которым оснастили полк, позволяет в течение одного часа развернуть 250-метровый понтонный мост через реку.

Инженерный полк также укомплектован тяжелым механизированным мостом ТММ-3М2 и передвижным инженерным ремонтным комплексом.

Как отмечает газета «Коммерсант», в начале 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на оснащение ВС России в 2019 году будет выделено более 1,44 трлн руб.

Источник: Псковская Лента Новостей
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