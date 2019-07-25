Общество

В ходе конного марафона в Монголии военнослужащие будут делиться способами метания гранат и стрельбе с лошади в движении

Более 100 тысяч зрителей побывают на основной части международного конкурса с применением лошадей «Конный марафон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре международного конкурса «Конный марафон», в ходе мероприятия зрители увидят умелое применение боевых лошадей в рамках современной организации боя, осуществления поиска, комбинированного марша и маневренной обороны.

В качестве наблюдателей, болельщиков, гостей праздника и интересующихся лошадьми зрителей, организаторы планируют увидеть как детей, так и взрослых граждан из Монголии, России, Казахстана, Киргизии, Китая, США, Вьетнама, Бельгии, Японии, Турции, Северной Кореи и Зимбабве.

В ходе посещения наиболее зрелищных этапов состязаний зрители смогут понаблюдать за современными возможностями по применению лошадей в военных целях. Лично ознакомиться с обученностью военнослужащих различных армий и субъективно оценить подготовку зарубежных и отечественных всадников, выполняющих поставленные задачи в составе подразделения.

Впервые для зрителей в ходе движения на лошади военнослужащие будут демонстрировать метание наступательной ручной гранаты по цели на точность, а так же преодолевать специальную полосу препятствий и осуществлять прицельную стрельбу из гранатомета, снайперской винтовки, пулемета и автоматов по мишеням находящихся на дальностях от 200 до 350 метров.

За последние дни до открытия конкурса, все команды должны будут завершить ознакомление с планируемыми препятствиями, пристрелять оружие, объездить и подружиться с лошадьми.

Международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках армейских международных игр - 2019 будет проходить на базе Объединенного учебного центра Вооруженных Сил Монголии на полигоне «Таван Толгой».

В новом конкурсе «Конный марафон» проводимого в рамках АрМИ-2019 на территории Монголии примут участие конные подразделения из 4 стран мира России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Конкурс будет проходить в период с 3 по 8 августа.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран организаторов конкурсов. Страна организатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.