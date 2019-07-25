Общество

Сборы за использование радиочастот предложили передать ФНС

Счетная палата (СП) России предложила передать функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С соответствующим документом «Известия» ознакомились в понедельник, 29 июля.

По мнению аудиторов, это должно будет повысить качество администрирования платежа. Дело в том, что далеко не все ответственно подходят к его перечислению: за 2015-2018 годы 99% пользователей хотя бы один раз задерживали перевод денег за частоты в бюджет. В среднем за квартал просрочку платежа до 30 дней допускают 3,5 тыс. компаний - 22,6% от их общей численности, отметили в СП.

При этом в РКН на просьбу «Известий» прокомментировать заявления СП сообщили, что администрирование сбора ведется на должном уровне.

В целом платеж за радиочастоты - фактически квазиналог, поэтому его закрепление в Налоговом кодексе выглядит логичным, считают в палате. Аудиторы напомнили, что ранее было решено передать ФНС пять других неналоговых сборов со схожими признаками: экологический, утилизационный, туристический, «Платон», а также обязательные отчисления операторов связи.

В ФНС по поводу эффективности администрирования предложили обратиться в Минфин. Там посоветовали адресовать эти вопросы РКН. На просьбу прокомментировать целесообразность передачи сбора в ФНС в министерстве не ответили.