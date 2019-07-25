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Общество

УФСИН: В Псковской области снижается число приговоренных к уголовным наказаниям

30.07.2019 10:25|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области наблюдается тенденция снижения числа лиц, осужденных к уголовным наказаниям. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь сегодня, 30 июля, на заседании коллегии УФСИН по Псковской области по вопросам деятельности ведомства за полугодие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В первом полугодии текущего года численность таких лиц снизилась на 16% и составила порядка 3326 человек, отметил он.

Юрий Лымарь сообщил, что более 60% осужденных в Псковской области отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В отчете начальника псковского УФСИН отмечается, что побегов осужденных из-под охраны в первом полугодии не допущено.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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