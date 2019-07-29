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Общество

Более 250 преступлений осужденных в колониях предотвратили сотрудники псковского УФСИН

30.07.2019 10:54|ПсковКомментариев: 0

С начала года более 250 преступлений осужденных в исправительных колониях предотвратили сотрудники псковского УФСИН. Об этом сообщили сегодня, 30 июля, на заседании коллегии УФСИН по Псковской области по вопросам деятельности ведомства за полугодие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В то же время за 6 месяцев текущего года в учреждениях УФСИН по Псковской области произошло 11 преступлений, совершенных осужденными.

Положительным аспектом является то, что в течение 2019 года побегов осужденных из-под охраны не было допущено, несмотря на то, что на профилактическом учете в подведомственных учреждениях УФСИН по Псковской области как склонные к побегу состоят 28 осужденных.

Как было отмечено в ходе заседания коллегии, в регионе содержатся 13 осужденных, причисленных к лидерам отрицательной направленности.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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