Общество

Более 250 преступлений осужденных в колониях предотвратили сотрудники псковского УФСИН

С начала года более 250 преступлений осужденных в исправительных колониях предотвратили сотрудники псковского УФСИН. Об этом сообщили сегодня, 30 июля, на заседании коллегии УФСИН по Псковской области по вопросам деятельности ведомства за полугодие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В то же время за 6 месяцев текущего года в учреждениях УФСИН по Псковской области произошло 11 преступлений, совершенных осужденными.

Положительным аспектом является то, что в течение 2019 года побегов осужденных из-под охраны не было допущено, несмотря на то, что на профилактическом учете в подведомственных учреждениях УФСИН по Псковской области как склонные к побегу состоят 28 осужденных.

Как было отмечено в ходе заседания коллегии, в регионе содержатся 13 осужденных, причисленных к лидерам отрицательной направленности.