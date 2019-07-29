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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

30.07.2019 11:08|ПсковКомментариев: 0

Работающих пенсионеров в конце лета ждет первая за последние три года индексация пенсионных выплат, а жителей нескольких пилотных регионов - новая строчка в платежках ЖКУ: в стране начинают тестировать действие нового закона о добровольном страховании жилья против ЧС. Кроме того, в России упрощается порядок оформления сделок с долевым имуществом, в том числе при оформлении ипотеки, и вводится ответственность для работодателей, не соблюдающих закон «о зарплатном рабстве», кроме того, серьезные штрафы и даже тюремный срок могут грозить за попытку помешать работе медиков. Подробнее - в традиционном обзоре «Известий».

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного возраста, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, уточнили в Пенсионном фонде.

Пенсии тем, кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста, с 2015 года рассчитываются по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. С одной стороны, сумма выплат зависит от величины отчислений, которые делает работодатель (чем больше зарплата - тем больше, соответственно, будут отчисления), с другой - не может превышать официально установленные ограничения.

В Пенсионном фонде уже предупредили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Учитывая, что один балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка составит 244,47 рубля.

Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта, в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.

Дополнительной строкой: кого ждет страховка от ЧС

В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка - с 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в семи пилотных регионах: Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях.

Сейчас компенсации в случае природных бедствий и коммунальных аварий выплачиваются за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Предполагается, что новый закон позволит переложить часть нагрузки на страховщиков - в новых платежках гражданам будет предложено внести добровольный страховой взнос вместе с оплатой коммунальных услуг.

Важный момент - участие в программе добровольного страхования от ЧС не должно лишить жителей возможности претендовать на социальные выплаты от государства. Напротив, предполагается, что пострадавшие смогут получить средства как из бюджета, так и от страховой компании.

Необходимость введения этого закона обсуждалась на протяжении последних нескольких лет. В Госдуме документ начали рассматривать в 2015 году, однако затем в течение трех лет он оставался без движения. В том числе из-за ряда спорных пунктов. Окончательно доработанный законопроект приняли летом 2018 года.

Эксперты (в том числе представители страхового бизнеса) отмечают, что расширение программ добровольного страхования жилья, которое пока действует только в Москве и Краснодарском крае, может не только снизить нагрузку на бюджет, но и подстегнуть развитие страхового рынка. С другой стороны, некоторые из них указывают на отсутствие необходимых механизмов, в том числе подзаконных актов, для того, чтобы страховые компании могли присоединяться к подобным программам и в других регионах.

Закрепление пройденного: нормы провоза цветов и фруктов

С 19 августа в России законодательство, которое касается в том числе правил провоза в багаже и ручной клади цветов и фруктов, приведут в соответствие с нормами, которые уже действуют на практике.

Постановление правительства, в соответствии с которым уточнялись объемы, в которых цветы, а также свежие фрукты и овощи можно провозить через границу, было опубликовано в конце июня. В соответствии с документом для цветов, не имеющих фитосанитарных сертификатов, эта цифра составляет не больше трех букетов, для фруктов и овощей действует ограничение в 5 кг.

После этого в СМИ сообщили об ужесточении действующих норм для россиян, однако в Россельхознадзоре пояснили, что речи о введении новых требований не идет.

 «Выход нынешнего постановления (правительства России. - ред.) - это просто факт гармонизации нашего законодательства с законодательством ЕАЭС. Для наших граждан ничего не поменяется, и никаких новых правил у нас действовать не будет», - сообщила «Известиям» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Как отметили в ведомстве, эти правила были введены два года назад для всех стран ЕАЭС. С 1 июля 2017 года вступили в силу четыре основополагающих документа, создающих базу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере карантина растений. В их числе - единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Штрафы за нарушение закона о «зарплатном рабстве»

Кроме того, с конца лета в России вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство»: случаи, при которых работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка.

Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, и по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику.

Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас этот пробел был ликвидирован. В соответствии с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Для тех, кто оформил юрлицо, штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

С другой стороны, законотворцы предложили скорректировать порядок, в котором сотрудники должны сообщать о желании сменить банк, на карту которого переводится зарплата. Если раньше уведомить об этом нужно было за пять дней, то теперь срок был увеличен - теперь предупредить работодателя о своем желании нужно будет как минимум за 15 дней. Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ в рамках другого документа.

Оба законопроекта правительство внесло в Госдуму в конце марта, в начале июля законопроекты приняли в Госдуме, в конце месяца - одобрили в Совфеде, а вскоре после этого - подписал Владимир Путин.

Штраф или срок за попытку помешать работе медиков

С 6 августа в силу вступают поправки в административный и уголовный кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков. Они были приняты в июле 2019 года.

В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное, а виновному нужно будет заплатить штраф в размере от четырех до пяти тыс. руб. Не забыли и про водителей, которые отказываются пропускать машины «скорой помощи» - им будет грозить штраф в размере до пяти тыс. руб. или лишение прав на срок до одного года.

Если же в результате этих действий - не важно, в какой форме человек пытался помешать работе медика, - был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента этот срок может увеличиться до четырех лет - в том числе, если речь идет о водителе, не пропустившем «скорую».

Смягчили долю: послабления для ипотечников и совместных собственников

Желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета больше не нужно будет платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости (это предполагает процедура оформления каникул). Правда, экономия будет небольшой - сейчас эта пошлина составляет 200 рублей.

Более значительными станут изменения, которые коснутся владельцев долевой собственности. Теперь при проведении части сделок, связанных с недвижимостью, которая находится в долевой собственности, можно будет обойтись без участия нотариуса при условии, что речь не идет о спорных ситуациях и все собственники достигли полного согласия. Это предусматривается законом «О государственной регистрации недвижимости», который вступает в силу уже с 31 июля.

Речь в первую очередь идет о сделках, касающихся заключения ипотечных договоров в ситуации, если собственники достигли между собой полного согласия. В частности, не нужно будет заверять у нотариуса договоры об ипотеке долей с кредитными организациями; также по упрощенной форме можно будет действовать при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей в рамках одной сделки.

Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты граждан там, где речь не идет о спорных случаях - тем более что такая форма собственности в России распространена. Всего, как рассказали «Российской газете» в Росреестре, в едином государственном реестре сейчас зарегистрировано более 65 млн прав общей долевой собственности физлиц.

В то же время сделки по отчуждению или договоры об ипотеке отдельных долей в праве общей собственности будут по-прежнему принадлежать нотариальному заверению.

Источник: Псковская Лента Новостей
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