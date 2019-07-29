Общество

Андрей Калинин: Уровень рецидивной преступности в Псковской области высок

Уровень рецидивной преступности в Псковской области высок. Об этом заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин сегодня, 30 июля, на заседании коллегии УФСИН по Псковской области по вопросам деятельности ведомства за полугодие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Несмотря на повышение уровня рецидивной преступности, по словам Андрея Калинина, уголовно-исполнительная система в Псковском регионе в целом работает стабильно, в течение первого полугодия текущего года не допущено серьезных эксцессов, что, как отметил федеральный инспектор, является важным аспектом в деятельности исправительных учреждений.

«В целом ситуация в регионе управляемая и контролируемая», - подвел итог Андрей Калинин.